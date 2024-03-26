Edincik Zeytini ve Edincik Su Zeytinyağı'na coğraf işaret geliyor

Coğrafi işaretli ürünlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Bandırma Ticaret Odası, Edincik Zeytininin coğrafi işaret tescil sürecini tamamlayarak tescil belgesini aldı. Aynı zamanda başvuruda bulunulan Edincik Su Zeytinyağının ise tescil süreci devam ediyor.

Edincik zeytininin tescil belgesinin alınmasının ardından ürünün bilinirliğinin arttırılması ve üreticilere coğrafi işaretli ürünle ilgili nasıl katkı sağlanabileceği konusunda görüş alışverişi yapılması amacıyla Bandırma Ticaret Odası’nda ilgili kurum temsilcileri ve Edincik Zeytini ve Edincik Su Zeytinyağı üreticileriyle bir araya gelindi.

Toplantıda öncelikle Edincik Zeytini ve Edincik Su zeytinyağı coğrafi işaret tescili sürecinde danışman olarak kuruma destek olan Prof. Dr. Mustafa Kıralan süreçle ilgili bilgilendirme yaparak, “Yaklaşık 2 yıl önce eş zamanlı olarak Edincik Su Zeytini ve Edincik Su zeytinyağına coğrafi işaret alınmasıyla ilgili başvurumuzu yaptık. Türk Patent Kurumunun incelemeleri ve bizim de tanımlamalarımızla hem zeytin hem zeytinyağı 1 Aralık 2023’te bültene çıktı. 3 aylık askı süresinin ardından Edincik Zeytininin coğrafi işaret tescilini aldık. Ancak zeytinyağı ile ilgili tarım reformunun itirazı oldu. İtiraza cevabımızı da hazırladık gönderdik. İnşallah en kısa zamanda Edincik Su Zeytinyağının da tescilini alacağız” dedi.

Bandırma Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz ise konuşmasında, “Biz tescili aldık. Bu aşamadan sonra bu nitelikli ürünün bilinirliğini daha da arttırmak ve hem üreticilere hem bölgeye katma değer katmak için neler yapabiliriz görüşmek, konuşmak, fikir alışverişi yapmak üzere bir araya gelmek istedik. Sizlerin bu konudaki faaliyetlerinize destek olmak amacıyla biz de Ticaret Odası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Toplantıda yer alan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özcan Karahan, Rektör hocamızın görevlendirmesi üzerine, Bölgesel Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin Rolü konulu çalışma yaptıklarını, bir ürünün coğrafi işaret tescili almasının başlangıç olduğunu, sonrasında yapılacakları planlamak gerektiğini belirtti. Özcan Karahan, “Coğrafi işaretin promosyonunun yapılması gerek. Balıkesir’de 33 coğrafi işaret var. Dolayısıyla da rekabet var. Şirketlerin uzun vadeli planlarla, kaynak sağlayarak bu coğrafi işaretin promosyonunu yapmalı, bunu yapan bölgeler var. Öncelikle yetiştiriciler bir araya gelmeli. Sonrasında festival, müze, afiş, promosyon ürünler vb. planlanmalı” dedi.

Karahan, üreticilerin zeytin tonajında sıkıntı olduğu, talep gelse bile bunu karşılayacak üretimin olmadığını belirtmeleri üzerine, üreticilerin sorunlarıyla da ilgili projeler yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda, üreticilerin bu ürünün yetiştirilmesi, tedarik ve satışı ile ilgili sıkıntı ve sorunlarını dile getirmelerinin yanı sıra, zeytinyağı firmalarının Edincik Su Zeytinyağı ile ulusal ve uluslararası platformlarda almış oldukları ödüller konusunda yapmış oldukları bilgilendirmeler neticesinde bu ürünlerin tanıtım ve reklamına daha fazla önem verilmesi gerektiği hususunda fikir birliğine varıldı.