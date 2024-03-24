Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne’de yasadışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 11 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzgaç köyü yolunda devriye gezdikleri esnasında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen 11 Suriye uyruklu kaçak göçmen ve 1 organizatörü araçta yakaladı. Yakalanan kaçak göçmenler, ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.