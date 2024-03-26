Edirne'de 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Filistin uyruklu olduğu öğrenilen 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Edirne’de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde Filistin uyruklu olduğu öğrenilen 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden faaliyetler çerçevesinde, Lalapaşa ilçesine bağlı Çallıdere köyü sınırları içerisinde yapılan denetimler esnasında yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 8 Filistin uyruklu düzensiz kaçak göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 araç yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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