Edirne'de Bulgaristan'a kaçamaya çalışan 5 Mısırlı kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yasadışı yolarla Bulgaristan'a kaçmaya çalışan 5 Mısır uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne'de Bulgaristan'a kaçamaya çalışan 5 Mısırlı kaçak göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde yasadışı yolarla Bulgaristan’a kaçmaya çalışan 5 Mısır uyruklu düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden denetimler esnasında Lalapaşa ilçesi Demirköy köyü sınırları içerisinde devriye faaliyeti esnasında yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 5 Mısır uyruklu düzensiz kaçak göçmen, 1 organizatör ve göçmen kaçakçılığında kullandıkları 1 yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.

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