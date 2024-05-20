Edirne'de polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü: 'Çevirdik direksiyonu kaçtık'

Edirne’de ’dur’ ihtarına uymayan alkolü sürücü yaşanan kovalamacada yakalanarak 20 bin 500 TL para cezası aldı ve ehliyetine 2 yıl 2 ay el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte yaptığı trafik denetiminde bir otomobile ’dur’ ihtarında bulundu ancak otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis ekipleri, şüpheli sürücü Batuhan Şişli idaresindeki 43 HB 225 plakalı otomobili kıskıvrak yakaladı.

Yapılan alkolmetre kontrolünde sürücü Batuhan Şişli’nin alkollü olduğu belirlendi. Trafik güvenliğini tehlikeye atmak ve alkollü otomobil kullanmak gibi suçlardan Şişli’ye yaklaşık 20 bin 500 Türk Lirası cezai işlem uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetine de 2 yıl 2 ay el konulurken, otomobil ise trafikten men edildi.

Dur ihtarına uymayarak polis ekiplerinden kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü Batuhan Şişli, "Kaçtık falan işte, öyle muhabbetler oldu. Uygulamayı görünce çevirdik direksiyonu kaçtık oradan. 20 bin 500 TL ceza aldık" dedi.