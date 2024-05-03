Tekirdağ'da kurşun yağmuruna tutulan iş yerinde 400 bin liralık zarar meydana geldi

Tekirdağ’da plakaları sökülen araç ile bir iş yerini kurşun yağmuruna tutarak 400 bin lira zarar veren 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Heykel Meydanı olarak bilinen bölgede faaliyet gösteren bir beyaz eşya dükkanına plakaları sökülmüş bir araçla gelerek yanlarında getirdikleri silahla altı el ateş eden dört şahıs, iş yerinde bulunan televizyon ve bilgisayarlara toplamda 400 bin lira zarar vererek kayıplara karıştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan tahkikat sonucunda olayların şüphelisi olduğu tespit edilen S.U, Ç.I, U.M.U ve H.H.T isimli dört şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların yanında olayda kullanıldığı düşünülen 1 adet otomatik tüfek ve 3 adet tüfek fişi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Çorlu Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Ç.I, U.M.U ve H.H.T isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.