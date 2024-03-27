Emekliler, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaşıyor

Kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Emekliler, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaşıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kamu bankasında yaşanan altyapı sorunu nedeniyle emekliler, promosyon başvurusunda problemler yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kamu bankaları için yeni emekli promosyon rakamlarını açıklamasının ardından emekliler, kamu bankalarına başvurmaya başladı. Ancak emeklilerin, promosyon başvurusunda bankaların altyapı sorunuyla karşılaştığı görüldü. Kamu bankasının web sitesinde mobil şubeden emekli maaşının taşınabildiğini belirtilirken, mobil şubeye girildiğinde ise gerçek şubeye başvurulması gerektiği söyleniyor.

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