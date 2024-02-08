Enerjisa Enerji'den CDP'nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği'de A sınıfı performans

Sürdürülebilirliği stratejisinin merkezine koyarak, insan ve teknoloji odağıyla daha akıllı ve yeşil bir dünyaya katkı sunmak için projeler üreten Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, dünyanın en büyük çevre raporlama platformlarından olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP)’nin İklim Değişikliği Programındaki notunu A-’ye yükseltirken, Su Güvenliği Listesi’ndeki notunu ise bu alandaki en yüksek not olan A’ya çıkardı.

Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük edenlerden Enerjisa Enerji, daha önce B olan Su Güvenliği notunu iki puan birden yükselterek A’ya çıkarırken, Türkiye’den elektrik dağıtım sektöründeki ‘liderlik’ notunu alan tek şirket olduğu açıklandı. Şirket, yine aynı platformun İklim Değişikliği Programındaki notunu ise bir basamak yükselterek A-’ye yükseltti.

Yapılan açıklamaya göre şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve sürdürülebilirliği yönetim anlayışının merkezine koyarak A listesinde yer alan şirket, 23 binden fazla şirket arasından seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Bu başarı şirketin çevreye duyarlı ve etik değerlere dayalı yaklaşımının bir yansıması olurken; gelecek nesillere daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya bırakma hedefine hız kesmeden devam eden şirket, bu yolda kararlı bir şekilde ilerliyor ve çevresel sürdürülebilirliği işletme kültürünün temel bir unsuru haline getiriyor.

“Daha iyi bir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz”

Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük ettiklerini ve tüm çalışmalarını sürdürülebilir bir gelecek için hayata geçirdiklerini belirten Enerjisa Enerji’nin CEO’su Murat Pınar, “Dünyanın en büyük çevre raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Listesi’ndeki notumuzu ‘A’ seviyesine yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. Su Güvenliği Listesi’nde faaliyet alanımızdaki tek ‘Liderlik’ notuna sahip olan şirket olmamızın gururunu yaşarken, İklim Değişikliği Programında notumuzu bir basamak yükseltmek çifte mutluluk yaşamamıza neden oldu.

Sürdürülebilirlik konusunda topluma değer katmaya önem ve özen gösteriyoruz. İklim değişikliğinin etkilerine ve sorunun kaynağına yönelik çözüm üreterek etki oluşturan bir şirket olarak, elimizi taşın altına koyuyoruz. Bu yaklaşımımız çerçevesinde doğal kaynakların korunması ve etkin kullanımı konusunda büyük bir sorumluluk üstlendiğimizin farkındayız. Bu güçlü temellerle, yeni enerji dünyasında daha iyi bir gelecek için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Sektörün lider şirketi unvanıyla Türkiye’nin büyüme potansiyeli yüksek olan elektrik dağıtım ve satış alanında, teknoloji ve sürdürülebilirlik merkezli bir stratejik değer üreterek ilerliyoruz. Sürdürülebilirliği iş yapış biçimimize her alanda yön veren bir anlayış olarak benimsiyoruz. Programdaki başarılarımızın önümüzdeki dönemde de katlanarak artacağına inanıyorum” dedi.

Şirket olarak daha iyi bir gelecek için sorumluluk aldıklarının altını çizen Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı Ebru Taşcıoğlu, sürdürülebilirlik projelerinin etkisini artırarak devam ettirdiklerini belirtti. Taşcıoğlu, “Ülkemizdeki tüm sektörler arasında Su Güvenliği raporlamalarında A notuyla Türkiye ve globalde dahil edilen tek Türk elektrik dağıtım şirketi olmaktan ve ayrıca İklim Değişikliği notumuzu da A-‘ye yükseltmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu çifte başarı, Enerjisa Enerji’nin sürdürülebilirlik alanındaki öncülüğünü kanıtlamaktadır. Sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığımızı ve çevresel etkimizi azaltma yolundaki çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.