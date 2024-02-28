Eski Ankaragücü Başkanı Koca'nın yargılanmasına devam edildi

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e saldıran aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın da bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin katılmazken, tutuksuz sanık Osman Erkam Can ile avukatlar duruşmada hazır bulundu. Hakim, Meler’in Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun dava dosyasına

gelmediğini bildirdi. Söz alan sanık Osman Erkam Can, seyirden men yasağının kaldırılmasını talep etti. Can’ın avukatı da müvekkilinin Ankaragücü futbol takım sorumlusu olduğunu ve işi gereği spor müsabakalarına katıldığını aktardı. Koca’nın avukatı ise, bir sonraki celse tanıkların dinlenmesini talep etti.

Avukat beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, kesin raporun tanzimi için Meler’in Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun beklenmesini talep etti. Ara kararı açıklayan mahkeme, Meler hakkındaki kesin raporun tanzimi için Adli Tıp Kurumundan istenen raporunun beklenilmesine karar verdi. Can’ın seyirden men yasağının kaldırılması talebinin reddedildiği duruşma, 26 Haziran tarihine ertelendi.

Olayın geçmişi

Hakem Halil Umut Meler’in "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin’in "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Koca’nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti. İddianamede Çelikkaya ve Şahin’in "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsi, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılmaları talep edilmişti. Can hakkında ise "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’a aykırılık" suçundan da 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası talep edilmişti.