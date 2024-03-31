Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay oyunu kullandı
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Beşiktaş'ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna gelerek oyunu kullandı.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, yerel seçimler için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş’ta bulunan Lütfi Banat İlkokuluna geldi. Saat 10.00 sıralarında okula gelen Kutluay bir süre kuyrukta bekledikten sonra oyunu 1244 No’lu sandıkta kullandı. Kutluay oyunu kullandıktan sonra,10.40 sıralarında okuldan ayrıldı.