Etkisiz hala getirilen saldırganların görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyerek polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un görüntüleri ortaya çıktı.

Etkisiz hala getirilen saldırganların görüntüleri ortaya çıktı
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EditörEditör
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İstanbul Adalet Sarayı polis noktasına silahlı saldırı düzenleyerek polis tarafından etkisiz hale getirilen DHKP/C terör örgütü üyesi saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un görüntüleri ortaya çıktı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayının C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Emrah Yayla Pınar Birkoç olay yerinde etkisiz hale getirilirken, 3’ü polis 3’ü vatandaş olmak üzere 6 kişi yaralandı. DHKP/C terör örgütüne üye olan saldırganlar Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un daha önce katıldıkları etkinliklerin görüntüleri ortaya çıktı.

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MDK
MDK
MDK