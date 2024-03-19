Ev yemekleri zincirine 3 yeni şube

Bidaa Markası’nın, geleneksel lezzetleri modernize ederek oluşturduğu ve “BİDAA Dükkân” konseptiyle tüketicilerin beğenisine sunduğu hızlı tüketim noktalarına Bursa’da 3 şube daha ekleniyor.

Bursa merkezli Yankı Yemek’in iştiraki olan Doybox Gıda’nın, “BİDAA Dükkân” adını verdiği hızlı tüketim noktaları zincirine üç yeni şube daha ekliyor. Bursa’da Zafer Plaza AVM’de açılan ilk şubeyle başlayan serüven, Özlüce Bulvarı, 23 Nisan Mahallesi ve Görükle Bulvarı’nda açılacak yeni şubelerle devam edecek. Bu şubelerin ardından talep eden girişimcilere Franchising yöntemiyle bayilik verilecek.

Şirket, ev dışında yemek yeme alışkanlıklarının değiştiği günümüzde gençlerden, çalışan ebeveynlere, çekirdek ailelerden bekârlara, ofis çalışanlarından evde yemek yapmaya vakit bulamayan herkese hitap ediyor. Hijyenik ve koruyucusuz üretilen firmanın pratik ve hızlı hazırlanan yiyecekler sunan BİDAA dükkânları, geleneksel lezzetleri modern bir şekilde tüketicilerin beğenisine sunuyor.

Koruyucusuz sağlıklı lezzetler

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, Bursa’daki deneyimlerinin ardından tüm Türkiye’ye yayılacaklarını belirtti. 35 yıllık deneyimleriyle Bidaa Markası altında hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretilen geleneksel ev yemeklerini tüketicilere ulaştırdıklarını vurgulayan Dönmez, bu ürünlerin tamamen doğal ve hızlı hazırlanabildiklerini söyledi. Coşkun Dönmez, “Modern pişirme yöntemleri kullanarak, hijyenve sanitasyon kurallarına uygun ürettiğimiz ürünlerin kesinlikle koruyucu kullanmıyoruz. Çünkü dondurulmuş olan ürünlerimizde raf ömrü kaygımız yok. Evlerde saatlerce süren hazırlık ve pişirme zamanı gerektiren geleneksel ev yemeklerini 3 dakika ısıtıp yiyebiliyorsunuz. Üstelik ekonomik fiyatlarla” dedi. Coşkun Dönmez, "Geleneğin Pratik Tadı" sloganlarının bu vizyonun bir yansıması olduğunu da vurguladı.

Restoranlar ve fast-food işletmeleri için çözüm ortağı olduklarını ve son 2 yıldır bu alanda hizmet verdiklerini de belirten Coşkun Dönmez, "Doymatik" adını verdikleri tam otomatik çorba makinelerini de tüketicilerin hizmetine sunduklarını söyledi.

Dünya genelinde hızla yükselen bir trend haline gelen sağlıklı, koruyucusuz ve güvenli hızlı tüketim ürünlerine olan talebin her geçen gün arttığını belirten Coşkun Dönmez, yakın bir gelecekte tüm Türkiye’yi ekonomik ve tamamen doğal lezzetlerle buluşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.