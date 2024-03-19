Eyüpsultan'da her yaştan kitapsever kitap fuarında buluşuyor

On bir ayın sultanı Ramazan ayı Eyüpsultan’da birbirinden önemli etkinlikler ve programlarla dolu dolu geçiyor. İftar programları, söyleşiler, konserler ve çocuklar için eğlenceli aktivitelerin yanında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarı da vatandaşların uğrak noktası oluyor. 60’ın üzerinde seçkin yayınevinin stant açtığı fuara her yaştan kitapsever yoğun ilgi gösteriyor.

Eyüpsultan Belediyesi, vatandaşlara Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak ve Ramazanı maneviyatına uygun olarak geçirebilmelerini sağlamak için birbirinden özel etkinliklere imza atıyor. Her gün binlerce kişilik iftar sofraları kurulurken, iftar sonrası vatandaşların güzel vakit geçirebilecekleri birçok etkinlik düzenleniyor.

Kitapseverlerden yoğun ilgi

Bu etkinlikler kapsamında Zal Mahmut Paşa Külliyesi önünde açılan Kitap Fuarı’na, kitapseverler yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan’ın huzur iklimini Eyüpsultan’da yaşamak isteyen vatandaşlar, Eyüpsultan Belediyesi’nin düzenlediği birbirinden özel etkinliklere katılırlarken, kitap fuarını da gezmeyi ihmal etmiyor.

Olumsuz hava şartları da göz önünde bulundurularak kapalı bir alanda kurulan kitap fuarında 60’ın üzerinde seçkin yayınevinin standı bulunuyor. Ramazan ayı boyunca tüm gün açık olan kitap fuarına sadece Eyüpsultanlılar değil İstanbul’un farklı ilçelerinden gelen her yaştan okuyucu da yoğun ilgi gösteriyor.

Fuar, Türk edebiyatından dünya klasiklerine, romanlardan şiir kitaplarına kadar yüzlerce kitabı öğrencilerle buluşturuyor, çocukların farklı alanlarda kitapları incelemeleri için bir fırsat sunuyor.