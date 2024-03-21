Eyüpsultanlılar hemşehri dernekleriyle gönül sofralarında buluşuyor

Eyüpsultan Belediyesi’nin hazırladığı programlarla Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler ağırlanıyor. Alibeyköy Osmanlı Park’ın içinde kurulan Osmanlı Park Ramazan Çadırı’nda farklı illerin dernekleri iftar sofralarında bir araya geliyor.

On bir ayın Sultanı Ramazan ayı her yıl olduğu gibi bu yıl da Eyüpsultan’da dolu dolu yaşanıyor. Ramazan-ı Şerif’i İstanbul’un kalbi Eyüpsultan’ın manevi atmosferinde idrak etmek isteyen vatandaşlar için bu yıl da Alibeyköy Osmanlı Park’ın içinde Ramazan Çadırı kuruldu. Yöresel lezzetlerin ve hediyelik ürünlerin satıldığı stantların yer aldığı Ramazan Çadırında fasıl dinletileri, şiir-naat programları, seminerler ve tasavvuf musikisi konserleri gibi birbirinden güzel programlar düzenleniyor. Öte yandan Türkiye’nin en doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye mozaiğini oluşturan farklı illerin dernekleri de Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’in ev sahipliğinde iftar sofralarında buluşuyor.

Hemşehriler aynı iftar sofrasında buluşuyor

Eyüpsultan’ın kültürel zenginliğini oluşturan dernekler, birlik ve beraberliğin ayı olan Ramazan’da hemşehrileriyle birlikte aynı iftar sofrasında olmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyor. Dernek üyeleriyle iftar sofralarında buluşan Başkan Deniz Köken sonrasında Osmanlı Park Ramazan Çadırı’nda kurulu derneklerin stantlarını ziyaret edip çay ve kahvelerini içerek, sohbet ediyor.