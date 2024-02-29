Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Galatasaray'ı eleyen Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray’ı eleyen Fatih Karagümrük yarı finalde Trabzonspor ile eşleşti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali’nde Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Rams Park’ta karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı ve tur atlayan ekip oldu. Fatih Karagümrük yarı finalde, Başakşehir’i eleyen Trabzonspor ile mücadele edecek.
Yarı finalin ilk maçı Trabzon’da rövanş ise İstanbul’da oynanacak.