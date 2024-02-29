VakıfBank, Conegliano'ya boyun eğdi, Avrupa'ya veda etti
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Volley Conegliano'ya 3-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Imoco Volley Conegliano’ya 3-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanşında V.Bank, Imoco Volley Conegliano’ya konuk oldu. Rakibi karşısında oldukça etkisiz bir oyun sergileyen V. Bank, 20-25, 25-18, 25-19, 25-16’lık setlerle salondan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla İtalya ekibi adını yarı finale yazdırırken, VakıfBank ise hüsran yaşadı.