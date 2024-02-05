Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.