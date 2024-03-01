Fernando Santos'un ilk derbi sınavı

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig'de ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Fernando Santos'un ilk derbi sınavı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 3 Mart Pazar günü Galatasaray ile oynayacakları müsabakayla birlikte Süper Lig’de ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, 3 Mart Pazar günü Galatasaray’ı konuk edecek. Bu müsabakayla siyah-beyazlıların Portekizli teknik direktörü Fernando Santos, ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Süper Lig’in 20. haftasındaki Fatih Karagümrük mücadelesiyle takımın başına geçen Santos, ligde çıktığı 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 9 gol atan siyah-beyazlılar, ağlarında 5 gol gördü.

Son 5 resmi müsabakada kalesinde gol görmedi

Türkiye Kupası çeyrek finalinde de Konyaspor’u 2-0’la geçen Beşiktaş, Portekizli çalıştırıcı idaresinde ligde ve kupada oynadığı son 5 resmi müsabakada kalesine duvar örmeyi başardı.

Beşiktaş, ligin 23. haftasında 28 Ocak 2024 tarihinde Sivasspor’a deplasmanda 1-0 kaybettiği mücadeleden beri gol yemiyor.

Santos iç sahada kaybetmiyor

Fernando Santos, siyah-beyazlıların başında lig ve kupada Tüpraş Stadyumu’nda 6 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Kartal, mağlubiyet yüzü görmedi.

Söz konusu mücadelelerde fileleri 13 kez sarsan Beşiktaş, rakiplerine ise gol izni vermedi