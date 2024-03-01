SEDAŞ araç filosunu yeniliyor

SEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinde kullandığı araç filosunu yenileyerek hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

SEDAŞ araç filosunu yeniliyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

SEDAŞ, elektrik dağıtım hizmetlerinde kullandığı araç filosunu yenileyerek hizmet kalitesini bir üst seviyeye taşıyor.

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Düzce ve Gebze’de 20 bin kilometrekarelik alanda 2 milyonu aşkın müşteriye hizmet veren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), araç filosunu modernize etmeye devam ediyor. SEDAŞ filosunu 24 yeni hafif ticari araç ile yeniledi. Yıl ortasına kadar filodaki yenilenen araç sayısını 150’ye çıkarma hedefiyle hareket eden SEDAŞ, bu kapsamda 4 panelvan, 2 binek otomobil, 4 minibüs ve 9 hafif ticari aracı daha yenilemeyi planlıyor.

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