Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında yarın saat 19.00’da Konyaspor’a konuk olacak.