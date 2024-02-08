Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4’e 2 hücum çalışmasıyla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.