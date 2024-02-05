'Geleceğin Silivri'si' Vizyonu, Fatih Mahallesi'nde Halkla Buluştu

Halkın Gücüyle Yazılan Gelecek

Fatih Mahallesi'nde toplanan coşkulu kalabalık, Balcıoğlu'nun "Geleceğin Silivri'si" vizyonuna güçlü bir destek gösterdi. Açılış etkinliği, sadece bir büro açılışı olmanın ötesinde, mini bir mitinge dönüştü. Balcıoğlu'nun konuşması, Silivri'nin her bir ferdine ulaşan ve herkesi kucaklayan bir gelecek vaadi olarak öne çıktı.

Balcıoğlu'nun Vizyonu

Balcıoğlu ve ekibinin, Fatih Mahallesi'ndeki etkinlikle sergilediği birlik ve beraberlik, "Geleceğin Silivri'si"nin temellerini sağlam bir şekilde atıyor. CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, ilçe yöneticileri, ve meclis üyesi aday adaylarının da destek verdiği bu etkinlik, Silivri'nin adil, yeşil ve yaşanabilir bir kent olarak dönüşümünün başlangıcını simgeliyor.

Balcıoğlu'nun Geleceğin Silivri’si Yolculuğu

Fatih Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlik, Balcıoğlu'nun seçim yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekiyor. "Geleceğin Silivri'si" sloganı altında birleşen halkın coşkusu ve inancı, Balcıoğlu'nun seçim zaferine doğru ilerleyişinin en büyük güvencesi. Bu etkinlik, Silivri'nin geleceğine yön verecek olan kararlılık ve umudun simgesi haline geldi.