Gümüşyakaspor'a Yeni Sezon Öncesi Destekler Devam Ediyor

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Gümüşyakaspor’un Kulüp Başkanı Feyyaz Özçakıcı ve Kulüp İkinci Başkanı Emrah Okan, Kütahya Seramik bayisi Halil Şahin’i ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından, Halil Şahin kulübe katkıda bulunma sözü verdi. Sosyal destek projeleri ile tanınan Halil Şahin, bölgeye olan bağlılığı ve yardımseverliği ile biliniyor.

Kulüp Başkanı Feyyaz Özçakıcı yaptığı açıklamada, “Halil kardeşimiz her zaman yanımızda durmuş, bölgemizin yardımsever insanlarından biridir. Kendisine bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz” dedi. Özçakıcı, bu tür desteklerin kulübün başarısı için çok önemli olduğunu vurgulayarak, tüm destekçilere minnettar olduklarını ifade etti.

Gümüşyakaspor, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken, bölge işletmecilerinin ve halkın desteği ile daha da güçlenmeyi hedefliyor. Kulüp yönetimi, tüm destekçilerine teşekkür ederek, yeni sezonda başarılı bir performans sergilemek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.