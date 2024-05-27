Silivri'de Süne Mücadelesi Başlıyor

Çiftçilerin ve arı yetiştiricilerinin dikkatine sunulan bu duyuruda, arı ölümlerine sebebiyet vermemek amacıyla ilaçlamaların saat 17.00’den sonra yapılmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Bu uygulama, arı popülasyonunun korunması ve süne zararlısına karşı etkili bir mücadele için kritik öneme sahip.

İlaçlama Saatleri ve Uyarılar

İlaçlamaların belirlenen saat diliminde yapılması gerektiği belirtilirken, çiftçilerin bu kurala uyması istendi. Arıların korunması, ekosistem ve tarım açısından hayati önem taşıyor. Arı ölümleri, ciddi ekonomik kayıplara yol açabileceği için çiftçilerin ilaçlamalarını saat 17.00’den sonra yapmaları gerekiyor.

İlaçlama Tarihleri

27 Mayıs 2024 - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan süne mücadelesi, hububat ekilişlerine zarar veren süne zararlısını en aza indirmek amacıyla yapılacak. Çiftçilerin bu süreçte dikkatli olmaları ve belirlenen saatlerde ilaçlama yapmaları, mücadelenin başarısı için büyük önem taşıyor.

Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilerin ve arı yetiştiricilerinin bu duyuruya dikkat etmelerini, ilaçlama işlemlerini belirlenen saatlerde yapmalarını önemle rica ediyor.