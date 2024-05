Güzellik yarışmasında at kalp krizi geçirerek öldü

Yenikapı’da 6. Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show düzenlendi. Fuar bünyesinde gerçekleştirilen Truva At Güzellik Yarışması’nda ise hipodromlarda birinci gelmek için koşan atlar, bu kez güzellik yarışmasını kazanmak için podyuma çıktı. Kıyasıya mücadelenin olduğu yarışmaya katılan bir Arap atı ise kalp krizi geçirerek öldü.

Yenikapı’da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde 6. Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show düzenlendi. Fuarda, atçılık ve at biniciliği hakkında bilgi verilirken ayrıca ürünlerin de tanıtımı yapıldı. Fuar bünyesinde ise Truva At Güzellik Yarışması gerçekleştirildi. Hipodromlarda birinci gelmek için kıyasıya koşan 32 at, bu kez güzellik yarışmasını kazanmak için podyuma çıktı. Yarış pistinde kıyasıya mücadele eden atlar, birinci seçilmek için jürinin karşısına geçti. Atçılık alanında uzman 5 jüri, güzellik yarışmasındaki atları fiziksel, baş, boyun, tüy, renk, bacaklar, ayaklar, durum, bakım ve genel izlenimlerine bakarak değerlendirdi. Tek tek piste çağrılan atlar, yarışmayı izlemeye gelen 7’den 70’e herkes tarafından büyük beğeni topladı. Atlar, podyum etrafında birer tur attıktan sonra toplu olarak jürinin önüne çıktı. Yarışmada dereceye giren atlara ve sahiplerine çeşitli ödüller verildi. 6. Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show, 1 Haziran’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yarışmaya katılan at öldü

32 atın mücadele ettiği Truva At Güzellik Yarışması’na katılan bir Arap atı ise kendisine sıra gelmesini beklerken kalp krizi geçirerek öldü. Ölen atın çevresi arabalarla kapatıldı. At, kepçe yardımıyla alandan uzaklaştırıldı. O esnada diğer atların güzellik yarışması devam etti.

6. Uluslararası At ve Binicilik Fuarı EQUIST İstanbul Horse Show ve Truva At Güzellik Yarışması’nda hakkında bilgi veren Eko Fuarcılık İdari Direktör İlker Altun, " At ve binicilik fuarı bugün Avrasya Gösteri Merkezi’nde yapılmaktadır. Hindistan dahil pek çok ülkeden katılımcımız bulunmaktadır. Atla ve at tesisleriyle ilgili her türlünün sergilendiği standlar mevcuttur. Bu Cumartesi 18’ e kadar sürecek olan fuarımıza 15 bin dolayında ziyaretçi bekliyoruz. Burada at ve ata ilişkin ürünlerin dışında seminerler paneller at kültürü at tarihi, at bakım ve beslenmesine ilişkin çeşitli paneller yapılmaktadır. Atlı aksiyon gösterileri, ileri binicilik teknikleri ve başta güzellik yarışması olmak üzere çeşitli yarışmalar yapılmaktadır. Tarihinde atlarla medeniyetler kurmuş , fetihler yapmış bir toplumun kendine ait bir at markasının olmaması banan göre büyük bir eksiklikti. Bu yarışma bu eksikliğe nasıl bir katkım olur düşüncesiyle çıktı. 32 tane at burada yarışacak" dedi.