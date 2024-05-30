Mektebim Koleji Koordinatörlerinden Silivri Kampüsüne Ziyaret

Koordinatörler, öğretmenlerle birebir görüşmeler yaparak eğitim süreçlerini değerlendirdi ve yeni eğitim dönemi için önerilerde bulundu. Ayrıca, öğrencilerle de sohbet ederek onların görüş ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Mektebim Koleji’nin eğitim kalitesini artırmak ve öğrencilere daha iyi bir eğitim ortamı sunmak amacıyla bu tür ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. Silivri kampüsü yönetimi, koordinatörlerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, birlikte daha başarılı projelere imza atmayı hedeflediklerini ifade etti.

