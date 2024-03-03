Haftaya kesintilerle başlıyoruz
BEDAŞ, 4-5 ve 6 Mart 2024 tarihlerinde bazı bölgelerde 8 saate varacak elektrik kesintileri yapacağını duyurdu. Kesinti detayları şöyle
2024-03-04 09:00:00 - 12:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AHMET BİRCAN, AKASYA, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDIN DİRİK, AYDINLAR, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BAŞAK, BEGONYA, BEGÜM, BETÜL ÇIKMAZI, BEYAZ ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BUKET, BURÇ, BİLLUR, CANDEMİR, CANSU, DALYAN, DEFNE, DEMİRHAN, DERNEK, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EFE, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ENVER ARSLAN, ERGİN, ERYILMAZ, FEHİM ERTAŞ, FUAT ONAT, GAMZE, GÖKHAN, GÖKÇAY, GÜLCANIM, GÜLER, GÜNDOĞDU, GÜR, GİZEM, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, HEDEF, HORON, HİLAL, IŞIL, KADI, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KASIM, KELTEPE, KERMES, KINA, KINALI, KIRIM, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, LALE, LEYLA, MANOLYA, MARTI, MAVİGÖK, MECLİS, MEDİNE, MEHTAP, MENEKŞE, MENEVİŞ, MERAL, MERCAN, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, MUSTAFA KIZILTAN, NİDA, OLTAN, OĞUZ, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, PEMBE, POLİGON, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SARIGÜL, SARMAŞIK, SARP, SAYGIN, SAZLIDERE, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, SİMGE, SİYAMİ KÖYLÜ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TANDOĞAN, TESTİ, TOPRAK, TUFAN, UTKU, UĞURLU, VAKIF, YAKAMOZ, YAKUT, YAMANDAĞ, YETKİ, YEŞİM, YILDIZ, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZEYBEK, ZİNDE, ÇAMLI, ÇELİK, ÇETİN EMEÇ, ÇEŞME, ÇOBANOĞLU, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, İNAN, ŞAFAK, ŞEKER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 04/03/2024 09:00:00 - 04/03/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-03-04 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Abone/Şube Bağlantısı
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ADSIZNEFER, AKYEMİŞ, AKÇAKOCA, AYSEVER, BOLUBEYİ, BİLİM, DİVANI HÜMAYUN, EDİP, EDİZ, ERDİNÇ, ERKAL, EVVEL, FATİH, FUZULİ, GÖKBERK, GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU, KÖYBAŞI, LÜTFÜ VARDAR, NUMAN, OKTAR, PİR SULTAN ABDAL, PİRİ MEHMET, SARAYBURNU, TEBRİZ, TEKCAN, TEVFİK FİKRET, TORUN, TUTUM, TÜRKAY, TÜRKÖZÜ, UZUNSELVİ, YİĞİTCAN, ZAĞNOSPAŞA, ZEMZEM, ÇANAKKALE, ÇEŞNİCİ, ÇİLOĞLU, ÇİÇEKLİ, ÖZGÜVEN, ŞAHESER, ŞAŞMAZ, ŞEFİK sk bölgelerinde 04/03/2024 09:00:00 - 04/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-03-04 09:00:00 - 17:00:00
Kesinti Nedeni: Yatırım / Dönüşüm Çalışması
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah ALGÜR, ALPERENLER, DEMİRKENT ÇIKMAZI, ERTUĞRULGAZİ, ESİNTİ, ETİMESGUT, GENÇOSMAN, GEYLANİ, GÜÇLÜKONAK, HIZIRREİS, HULUSİ ÇIKMAZI, HÜSUMET ÇIKMAZI, HİSARCIK, KALECİK, KONURALP, MURADİYE, MURATPAŞA, MUSTAFA FEVZİ ÇAKMAK, ULUEREN, YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU, YEGANE, ÇANAKKALE, ÇATALPINAR, ÇAVDARHİSAR, ÖZALP sk bölgelerinde 04/03/2024 09:00:00 - 04/03/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-03-04 09:20:00 - 17:20:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce -KAVAKLI CUMHURİYET mah sk bölgelerinde 04/03/2024 09:20:00 - 04/03/2024 17:20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
2024-03-04 13:00:00 - 16:00:00
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı
Etkilenen Cadde / Sokak SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ACAR, AHMET BİRCAN, AKASYA, AKSOY, AKİDE, ALKONCA, ANADOLU, ARMAĞAN, ARSA, ARZU, ATEŞ, AYDIN DİRİK, AYDINLAR, AZİM, AÇELYA, BAHADIR, BAHARLIBAHÇE, BAŞAK, BEGONYA, BEGÜM, BETÜL ÇIKMAZI, BEYAZ ÇIKMAZI, BEYAZGÜL, BUKET, BURÇ, BİLLUR, CANDEMİR, CANSU, DALYAN, DEFNE, DEMİRHAN, DERNEK, DOKTOR CEMAL KOZANOĞLU, DOLUNAY, DOSTLAR, DURU, DÜNYA, DİCLE, DİDEM, DİLEK, EBRU, EFE, EFLATUN, EGEMEN, EMRE, ENVER ARSLAN, ERGİN, ERYILMAZ, FEHİM ERTAŞ, FUAT ONAT, GAMZE, GÖKHAN, GÖKÇAY, GÜLCANIM, GÜLER, GÜNDOĞDU, GÜR, GİZEM, HACI CEMİL UMUÇ, HALUK ÖZDEN, HEDEF, HORON, HİLAL, IŞIL, KADI, KADRİ HASEKİ, KAPTAN, KARAYEMİŞ, KASIM, KELTEPE, KERMES, KINA, KINALI, KIRIM, KIRSAY, KIZILÇAM, KUMSAL, LALE, LEYLA, MANOLYA, MARTI, MAVİGÖK, MECLİS, MEDİNE, MEHTAP, MENEKŞE, MENEVİŞ, MERAL, MERCAN, MORLALE, MURAT, MURAT SUYU, MUSTAFA KIZILTAN, NİDA, OLTAN, OĞUZ, PALAMUT, PALMİYE, PARKKÖY YUNUS, PEMBE, POLİGON, RÜZGARLI, SAHRA ÇIKMAZI, SARIGÜL, SARMAŞIK, SARP, SAYGIN, SAZLIDERE, SEYMEN, SÖĞÜTLÜ, SÜREYYA, SİLİVRİ, SİMGE, SİYAMİ KÖYLÜ, TACETTİN DEMİRDAĞ, TANDOĞAN, TESTİ, TOPRAK, TUFAN, UTKU, UĞURLU, VAKIF, YAKAMOZ, YAKUT, YAMANDAĞ, YETKİ, YEŞİM, YILDIZ, YUDUM, YUNUS, ZAFER, ZAKKUM, ZAMBAK, ZEBUR, ZEYBEK, ZİNDE, ÇAMLI, ÇELİK, ÇETİN EMEÇ, ÇEŞME, ÇOBANOĞLU, İBRAHİM EZGİN, İHSAN KOÇER, İLYAS YILMAZER, İMGE, İNAN, ŞAFAK, ŞEKER, ŞEKERCİ sk / KAVAKLI mah 3360., 3398. sk / YENİ mah ÇİZGİ sk bölgelerinde 04/03/2024 13:00:00 - 04/03/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.