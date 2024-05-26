Hakkında 39 yıl hapis cezası olan zanlı kıskıvrak yakalandı

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 39 yıl 8 ay ile aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Hakkında 39 yıl hapis cezası olan zanlı kıskıvrak yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 39 yıl 8 ay ile aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri il genelinde aranan kişileri yakalamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Son olarak yapılan çalışmada çeşitli suçlardan aranan, K.K.’yı yakalamak için operasyon düğmesine bastı.

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Ekipler 39 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı K.K.’yı gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.