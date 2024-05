VETBÜS'ün tedavi ettiği can dost sahiplendirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Hanımın, Balıkesir Hayvan Koruma Derneği ile iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında VETBÜS’ün tedavi ettiği bir can dost sahiplendirilerek yeni yuvasına kavuştu.

Balıkesir’i, can dostlar için güvenli ve huzurlu bir kent haline getirmek amacıyla çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi’nin, bu kapsamda faaliyette olan mobil veteriner kliniği olan VETBÜS, bir can dostu daha yaşama bağladı. VETBÜS’e getirilerek tedavi edilen bir can dost, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın eşi Arbil Hanımın, Balıkesir Hayvan Koruma Derneği ile iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahiplendirildi. Tedavi edildikten sonra Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Ovaköy Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıma alınan köpeğin yeni yuvasına kavuşmasına vesile olan Arbil Akın ve Balıkesir Hayvan Koruma Derneği Üyesi Sinem Anaçoğlu barınağı gezerek diğer can dostları da ziyaret etti. Arbil Akın, ilgili personelden barınak hakkında bilgi aldı.