Halil Dervişoğlu 4. golünü kaydetti

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Bandırmaspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki gol sayısını 4’e çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Galatasaray sahasında Trendyol 1. Lig takımlarından Bandırmaspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 2. golünü Halil Dervişoğlu attı. Müsabakanın 36. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Halil meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0 yaptı. Penaltı atılmadan önce Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Tete arasında taş-kağıt-makas oynadı ve oyunu Halil kazanınca penaltıyı o kullandı.

24 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol 4. golünü kaydetti. Halil bu gollerin 2’sini Türkiye Kupası’nda 2’sini de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde attı.

Maça 11’de başlayan Halil Dervişoğlu, 90 dakikada oynadı.