Hamdemirci'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

TAKİP ET

Hamdemirci, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Saadet Partisi Silivri İlçe Teşkilatı olarak, zor şartlar altında bilgi ve haber akışını sağlayarak, yeri geldiğinde canı pahasına görevini yerine getirmekten çekinmeyen, zor ama önemli bir görevi hakkıyla ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının 'Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayırlı ve başarılı çalışmalar dileriz. Her şartta ve her koşulda görevleri peşinde olan gazeteciler, doğal olarak her türlü tehdit ve yıpranmaya da açıktırlar."

Gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasının önemine vurgu yapan Hamdemirci, Türk medyasının köklü bir değişime ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Mevcut medya yapılanmalarına eleştiriler yönelten Hamdemirci, şöyle devam etti: “Türk medyasının kökten bir değişime ihtiyacı vardır. Mevcut bazı medya sahipleri ve onların tetikçiliğini yapan köşe yazarları, kişilik haklarını ve fikir özgürlüğünü yok sayarak oluşturulan medya terörü ve yargısız infazlarla, gazetecilik mesleğini çıkar çatışmalarının bir aracı haline getirmektedirler. Bu ise toplumun sağlıklı düşünmesini ve gerçekleri kavramasını engellemektedir.”

Toplumda iki kutuplu siyaset anlayışının basına da yansıtılmaya çalışıldığını belirten Hamdemirci, objektif haberciliğin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Saadet Partisi'nin iktidarında basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılacağını dile getiren Hamdemirci, mesajını şu sözlerle tamamladı: “Saadet Partisi iktidarında köklü bir reformla, basının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılacak, bilgi akışını objektif bir şekilde sağlayacak özgür ortam oluşturulacak ve böylece basınımızın, bazılarının hoşuna gitmeyecek, hesabına gelmeyecek gerçekleri yazabilmesi mümkün hale gelecektir.”

Hamdemirci, mesajında gazetecilerin tarafsız ve özgür bir ortamda görevlerini yerine getirebilmesinin, demokrasinin sağlıklı işleyişi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.