Körfez’de altyapısı tamamlanan Hamit Kaplan Caddesi’ne 2 bin ton asfalt serildi.

Körfez’de altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı da daha konforlu hale getiriliyor. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışma çerçevesinde son olarak Esentepe Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi’nde sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,1 kilometrelik Hamit Kaplan Caddesi’nde gerçekleştirilen asfalt serim çalışması akşam saatlerine kadar devam etti. Caddeye 2 bin ton asfalt kullanıldığı öğrenildi.