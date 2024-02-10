Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıklarına yeni transferler de katıldı

Trabzonspor maçının hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Hatayspor'da antrenmana yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro da katıldı.

Hatayspor'da Trabzonspor maçı hazırlıklarına yeni transferler de katıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trabzonspor maçının hazırlıklarını İstanbul’da sürdüren Hatayspor’da antrenmana yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro da katıldı.

Trendyol Süper Lig’de 25. haftasında Trabzonspor’la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarını İstanbul’da sürdürüyor. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat 25 dakika antrenman yaptı. Antrenmanda yeni transferler Halil Dervişoğlu ve Rui Pedro da katıldı. Takım antrenmanda taktik ve dar alan çalışması yaptı.

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Hatayspor, pazartesi günü saat 17.00’de deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.