Hersek Lagününde 2024 KOSKS sayımı yapıldı

Marmara Bölgesinin en önemli sulak alanlarından biri olan Hersek Lagünü’nde Altınova Belediyesi katkılarıyla Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) gerçekleştirdi.

Sayımda 83 kuş türünden toplamda 6 binin üzerinde kuş tespit edildi. Yalova Altınova Belediyesi doğa ve kuş gözlem ekibi başkanı Kuş gözlemcisi Fatih Bülbül ile birlikte Cemil Gezgin, Özlem Rodoplu, Necla Bülbül, Yılmaz Tanıyıcı, Çağan Abbasoğlu ve Altınova Belediyesi doğa gözlem ekibi 2024 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı (KOSKS) çalışmasını tamamladı.

Hersek Lagünü’nde KOSKS hakkında bilgi veren Fatih Bülbül, “Altınova Belediyesi olarak yaptığımız 2024 yılı kış ortası su kuşu sayımında (KOSKS), 83 farklı türden toplam 6 binin üzerinde kuş tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Su kuşu olarak da 44 farklı tür alanda gözlemlenmiştir. Alanda yüzlerce Flamingo (Allı Turna) ile birlikte sayısı 2 binin üzerinde ördek günün en değerlileri oldu. Yine ülkemizde nadir görülen türlerden "büyük kumkuşu", küçük suçulluğu" ve "kıyı çamurçulluğu" alanın ne denli zengin olduğunu bizlere gösterdi. KOSKS çalışması sonunda elde edilen veriler e-bird veri tabanına eklendi. Alan çevresinde 9 saat sürede 23.5 km yol gidilerek 6 ayrı noktadan gözlem yapıldı” diye konuştu.

Bülbül, tüm dünyada su kuşlarının mevsimsel göç hareketlerinin en az olduğu, sulak alanlarda kümelendikleri ocak-şubat aylarında her yıl düzenli olarak yapılan sayımın su kuşu popülasyonlarının ve sulak alan eko sistemlerindeki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerin başında geldiğini anlattı. KOSKS çalışmalarıyla elde edilen verilerle Türkiye’deki sulak alan işleyişi ve kullanım faaliyetleri izlemekte olduğuna vurgu yapan Bülbül, “Koruma çalışmalarına altlık oluşmakta, yıllara göre tür sayısı ve popülasyon büyüklüğündeki değişiklikler takip etmekte, nesli tehlike altında olan türler için hazırlanacak tür eylem planlarına altlık oluşturulmaktadır. Sayım sonuçlarına göre; sulak alanlar, su kuşları ve çevre konularında kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı sağlanmakta ve farkındalık artırılmakta ve ülkemizdeki kuş gözlemcilerine uygulamalı eğitim imkânı sunulmaktadır” ifadelerini kullandı.