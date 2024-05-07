Hüseyin Cinkara, dünyada bir numaraya yerleşti

Almanya’nın Nürnberg kentinde dünya şampiyonluk eleme maçına çıkan cruser sıklet boksör Hüseyin Cinkara, Kosova’lı rakibi Armend Xhoxhaj’ı ikinci rauntta nakavt ederek Dünya Boks Federasyonu’nda bir numaraya yükseldi.

Almanya’nın Nürnberg kentinde ringe çıkan cruser sıklet (ağır sıkletin bir altı) boksör Hüseyin Cinkara, Kosovalı rakibi Armend Xhoxhaj’ı ikinci rauntta nakavt ederek Dünya Boks Federasyonu’nda bir numaraya yükseldi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Hüseyin Cinkara, "Deplasmanda ringe çıkmama rağmen zaferle ayrıldık. Tüm bu süreçte benden desteklerini esirgemeyen eşim Zeynep Cinkara’ya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca karşılaşmanın tüm uluslararası anlaşmalarını yapan Mehmet Ali Cinkara ve beni yalnız bırakmayan destekçilerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ömünüzdeki aşamanın ne kadar zorlu olduğunun bilincindeyim fakat onu da başaracağız" dedi.

Fırat Arslan: "Potansiyelini görmüştüm"

Hüseyin Cinkara’nın danışmanlığını yapan Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, "Ben ilk günden beri her konuşmamda Hüseyin’in büyük başarılara ulaşacağını vurguladım. Bu yüzden şu an aldığımız sonuçlar beni şaşırtmadı. Dünya şampiyonluk maçına çıkmamıza az bir zaman kala kendisi daha şimdiden antrenmanlara başladı. Bundan sonraki maçlar daha zorlu olacaktır. Çünkü dünyanın zirvesinde en iyiler mücadele verir. Bu yüzden zirvede kalmak çok zordur. Ancak sporcumuzun bunu başaracağına olan inancım tamdır. Hüseyin, bugüne kadar yaptığı 22 karşılaşmada hiç yenilgi yüzü görmedi ve bu maçların 18’ini nakavtla kazandı. Bu da onun ne kadar başarılı bir boksör olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.

Vedat Alyaz: "Hüseyin’e inancım tamdır"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise, "Hüseyin Cinkara, bu sonuçla dünya erkek boksörler listesinde bir numaraya yükselen ikinci boksörümüz olma unvanını elde etti. Daha önce Türk profesyonel boks tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonumuz Fırat Arslan, bu sıralamada yıllarca bir numara olarak boks yaşantısını sürdürmüştü. Hüseyin Cinkara’nın da profesyonel boks tarihimizde Fırat Arslan’ın ardından ikinci dünya şampiyonu olmasına az bir zaman kaldığını düşünüyorum" diye konuştu.