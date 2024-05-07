MHP lideri Bahçeli ile CHP lideri Özel TBMM'de bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ağırladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki makamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme saat 12.00’de başladı. İkili yaklaşık 45 dakika görüştü. Özel’i kapıda karşılayan Bahçeli, aynı şekilde makam odasının kapısına çıkarak uğurladı.

Özgür Özel’in MHP lideri Bahçeli’ye tespih ve mesir macunu hediye ettiği, Bahçeli’nin ise Özel’e porselen tabak hediye ettiği öğrenildi.

İki lider de görüşmenin ardından herhangi bir açıklamada bulunmadı.