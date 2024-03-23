İBB Başkan Adayı Murat Kurum: 'İmar hakkı siyasi bir malzeme olamaz'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı’nı ziyaret etti. Beş yıllık süreçte İstanbul’da vatandaşların problemlerinin, sorunlarının çözümü adına iradenin ortaya konulmadığını söyleyen Kurum, "Biz bir şey söylüyorsak onu çözmek adına, o iradeyi ortaya koyar, bir söz verdiysek o sözü gerçekleştirmek için de ne pahasına olursa olsun çalışır, çabalar ve onu yaparız. İmar hakkı siyasi bir malzeme olamaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Firuzköy Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı’nı ziyaret etti. Murat Kurum’u ziyaretinde Vakıf Başkanı Halil Baykal, Cumhur İttifakı Avcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Küçükoğlu ve muhtarlar karşıladı.

"İmar hakkı siyasi bir malzeme olamaz"

Trakya ve Rumeli Kültürünü Yaşatma Vakfı’na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kurum, "Bugün bizimle beraber kıymetli milletvekillerimiz aramızdalar hem de bir önceki dönem vekilliğimizi yapmış arkadaşlarımız buradalar. Yine dostluğuna arkadaşlığına inandığımız belediye başkanıyken de uyum içerisinde çalıştığımız Mustafa Değirmenci başkanım, muhtarlarımız buradalar. Kıymetli başkanıma Firuzköy’ün imarı niye çıkmadı diye sorduğumda şunu söyledi; ‘Avcılar Belediyesi’ndeki karmaşa, İBB’nin ilgisizliği sebebiyle alt komisyona ancak getirebildik. Oradan da yeniden mi başlarız, aynı süreci tekrar mı işleteceğiz bunu da bilmiyoruz.’ Yani şu koca 5 yılda aslında İstanbul’da vatandaşlarımızın problemlerinin, sorunlarının çözülmesi adına herhangi bir irade ortaya konmamış. Mustafa Başkanım bizi bilir, biraz da olsun anlattı. Biz bir şey söylüyorsak onu çözmek adına, o iradeyi ortaya koyar, bir söz verdiysek o sözü gerçekleştirmek için de ne pahasına olursa olsun çalışır, çabalar ve onu yaparız. Aslında Avcılar’da Tahtakale bunun en yakın örneğidir. Tahtakale’de de muhtarımız buraya vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda geldiğinde dedik ki; ‘Biz oradaki yetkiyi alıp vatandaşlarımızın mülkiyet problemlerine ilişkin, orada kamu mülkiyetini de işin içine koyarak vatandaşlarımızın kesintilerinin az olması için imar planını yaptık ve vatandaşımızın önünü açtık.’ İmar hakkı siyasi bir malzeme olamaz. Bakın olamaz ama maalesef gelinen süreçte Firuzköy’ün imar hakkına ilişkin bir adım atılmamış, çözülmemiş" dedi.

"Avcılar deprem riski en yüksek ilçelerimizden biri’"

CHP’nin iç çekişmeleri nedeniyle Avcılar’ın ve Firuzköy’ün imar planlarının sekteye uğradığını ifade eden Kurum, "Avcılar deprem riski en yüksek ilçelerimizden biri. Ben Avcılar’a ziyarete gittiğimde orada apartmanda yaşayan kardeşlerimiz, ‘Sayın Bakanım, bizim de binamızı dönüştürün. Biz binamızın dönüşümünü istiyoruz’ dedi. O günkü belediye başkanımız Mustafa Bey’i gerçi sonra aday göstermediler. O da bizden ne talep ettiyse biz o talebi gerçekleştirmek için çalıştık. Görüyoruz ki maalesef Cumhuriyet Halk Partisi’nin iç hesaplaşmaları süreci buraya getirmiş. Onu da bugün anlayabiliyoruz. Çünkü ilçe Belediye Başkanı aday gösterilmiyor. O gün için en başarılı dedikleri ama bugün de her ne hikmetse başarısız olup aday gösterilmeyen bir ilçe Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı ayrı, teşkilatı ayrı bir söylemde. Bu çekişme olduğu için sonunda Firuzköy’ün imar planlarının yapılmamasıyla neticelendi. Hep aynı hikaye ve sonuçta hüsran var. Firuzköy’ün imar problemleri çözülmemiş ve bu çözüme ilişkin herhangi bir adım atılmamış. Siz de uygun görürseniz 1 Nisan’da şunun sözünü veriyorum; biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İlçe Belediyesi Abdullah Başkanımla beraber bu süreci çalışacağız. Şunu da çok net söylüyorum; ilçe öyle demiş, yok şu şunu demiş, bu bunu demiş, hiç umurumda değil. Avcılar Firuzköy ne diyor? Biz buradaki vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü adına hangi kararı almamız gerekirse o kararı alacağız ve o kararı uygulayacağız. Ben bunu hazırsa eğer ilk toplantıda, değilse eğer 3-4 ay içerisinde çözebileceğimizi düşünüyorum. Başlayalım çözülür’’ şeklinde konuştu.

"Vaadini hatırlamayan adam Avcılar’a, Firuzköy’e nasıl hizmet eder?"

Kurum, "Planlar hazırlandı, hazırlanmadı onu bilmiyorum ama komisyona geldiyse buradaki kardeşlerimizle birlikte bu sorunu çözmek istiyoruz. Sizler de destek verirseniz Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumda buradaki imar planını yaptıktan sonra da buraya geleceğim ve davulla zurnayla inşallah bu planımızı kutlayacağız. Bu sözü veriyorum ve bunu tutabilmemiz için de sizlerin desteği şart. Biz burada siyaset yapmıyoruz değerli arkadaşlar. Parti ayrı bir şey, bizim derdimiz İstanbul. Muhtarlarımıza da söylüyorum; burada vatandaşımıza hizmet edeceğiz. Vatandaşımız bizden ne bekliyorsa, vatandaşımızın istekleri neyse onu yaparız. Sonra siyaset yaparız, sonra bir partiye gönül veririz. Vatandaşımızın sorunu neyse o sorunu çözecek iradeyi göstereceğiz. Onu çözmek için belediye başkanının kapısını çalacağız. Takım tutar gibi burada parti tutamayız. Bu yerel seçim, hizmet seçimi. Burada çocukların geleceğinin seçimi. Vaadini bile hatırlamayan bir belediyeden bahsediyoruz Vaadini hatırlamayan adam Avcılar’a, Firuzköy’e nasıl hizmet eder değerli arkadaşlar? O yüzden şöyle başımızı öne eğip gerçekten bir düşünelim ve bu işlerin yapılması için o çalışmayı, o iradeyi inşallah hep birlikte gösterelim" şeklinde konuştu.

"Bugün çözemiyorsam ertesi gün çözeceğim"

81 ilde yaptığı çalışmalardan söz eden Murat Kurum, "Bizi tanıyanlar bilir; ağzımızdan bir şey söyleniyorsa eğer onu gerçekleştiririz. Her afette de bunu Elazığ’da, Malatya’da yaptık, gidip bakın. Kastamonu’da, Rize’de, Bartın’da seller oldu, orada da yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönettiği yerde onlar bir çivi çakmadı ama biz İzmir’imize sözümüzü tuttuk, orada da yaptık. En son 11 ilimizde deprem oldu; biz yine orada gittik, vatandaşımızla el ele verdik, sorunlarımızı teker teker çözdük. O yüzden biz sizlerle Türkiye Yüzyılı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği o muasır medeniyetler seviyesine çıkmak için çalışmak istiyoruz, gayret göstermek istiyoruz ve sizlerin desteğiyle bunu yapabiliriz. Sizlerle birlikte yapabiliriz. Bugün nasıl geldiysem, Büyükşehir Belediye Başkanı koca 5 yılda geldi mi, gitti mi onu bilmiyorum ama siz beni aradığınızda bugün gelemiyorsam ertesi gün geleceğim. Bugün çözemiyorsam ertesi gün çözeceğim. Dolayısıyla biz böyle çalıştık, böyle 81 ilimize hizmet ettik ve sizden de bu manada inşallah beraber yol yürüyeceğimiz, sorunlarımızı da beraber aşacağımız süreçte desteklerinizi istiyoruz" dedi.

"Devletin kaynaklarını, milletin kaynaklarını millete harcayacağız"

Milletin sorunlarını çözmek için çaba harcayacaklarını söyleyen Kurum, "Nasıl kısa zamanda bu işler halloluyormuş bunu da Allah nasip ederse sizlere göstereceğiz. Hep birlikte Avcılar’ımızın, Firuzköy’ümüzün sorunlarını devletin de her türlü desteğini arkamıza alacağız ve çözeceğiz. Yani rezerv alanla ilgili veya orada mülkiyetle alakalı başka problemler de var anladığım kadarıyla. Detayına indiğinizde orada da ben devletim adına bu sözü de veriyorum size. Devletin temsilcisiyiz, devletine İstanbul’da laf yetiştiren olamayız. Devletin kaynaklarını, milletin kaynaklarını millete harcayacağız. Milletin sorunlarını çözmek için harcayacağız, kendi geleceğimiz için değil. O yüzden ilgili bakanlarımız adına da burada yapılması gereken çalışmaya her türlü desteği alacağımızı da burada ifade ediyorum’" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

"Murat Kurum isminin altına imzamı atarım"

Vakıfta bulunan Avcılar Belediyesi’nin CHP’li eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, Murat Kurum’a Firuzköy’ün imar problemleri ile bilgi verdi. Murat Kurum isminin altına imzasını atacağını belirten Değirmenci, "2007 ya da 2008 yılından tanıyorum sizi ve şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Siz Emlak Konut’ta ve TOKİ‘de çok etkin ve önemli görevler yaptınız. İnsan olarak sizi çok iyi tanırım. Murat Kurum isminin altına imzamı atarım. Siyasetle ilgili başka kulvarlarda koşuyoruz ama ben size çok net bir şekilde fikrimi de beyan ediyorum. Beklentiler gerçekten çok yüksek. Bizim beklentilerimiz bu" ifadelerini kullandı.