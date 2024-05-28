İBB Kentsel Dönüşüm Mobil İletişim Ofisi Silivri'de Bilgilendirme Yapıyor

Mobil İletişim Ofisi, kentsel dönüşüm süreçleri, hak sahipliği, projelerin aşamaları ve diğer önemli konularda vatandaşlara detaylı bilgi sunarak, sürece daha bilinçli ve aktif bir şekilde katılımlarını sağlamayı hedefliyor. Bu tür bilgilendirme çalışmaları, kentsel dönüşüm projelerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını ve süreç hakkında bilinçlenmesini sağlayarak, projelere olan güveni ve katılımı artırıyor.

Silivri'de düzenlenen bu bilgilendirme etkinlikleri, kentsel dönüşüm projelerine dair merak edilen sorulara yanıt bulmak ve süreç hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların haklarını ve sürecin işleyişini anlamalarına yardımcı olarak, kentsel dönüşüm projelerinin daha şeffaf ve güvenilir bir şekilde ilerlemesini amaçlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Silivri Belediye Meclis Üyesi Sibel Aydın Işıköndeş, bu bilgilendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaparak, vatandaşların kentsel dönüşüm projelerine daha bilinçli bir şekilde katılım sağlamalarını ve süreç hakkında bilgi sahibi olmalarını temenni etti.

