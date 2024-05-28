Ülkü Ocakları'ndan Vekâleten Kurban Bağışı Kampanyası

Kurban Bağışı ve Vekâlet İşlemleri

Kurban bağışı yapmak isteyenler, belirlenen kurban bedelini Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın banka hesabına yatırmaları gerekiyor. Bağış işlemi sırasında açıklama kısmına vekâlet sahibinin adı, soyadı ve iletişim bilgilerini eklemeleri isteniyor. Bağış işlemini tamamladıktan sonra vekâlet ve bağış işlemlerinin tamamlanabilmesi için bağışçılar, belirtilen telefon numaraları üzerinden Ülkü Ocakları ile iletişime geçmeliler. İletişim numaraları şu şekilde:

0545 176 7515

0545 173 8515

Banka Hesap Bilgileri

Kurban bağışı için gerekli olan banka hesap bilgileri ise şu şekilde:

Banka Hesap Adı Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

Ziraat Bankası IBAN: TR81 0001 0000 0145 1817 3050 42

Bağışların Önemi

Ülkü Ocakları, vekâleten kesilen kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kampanya, bağışçılara vekâleten kurban kesimi yapma ve kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırma imkânı sunuyor.

Ülkü Ocakları'nın bu önemli kampanyasına destek vererek, siz de ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürebilirsiniz. Kurban bağışı için belirtilen hesap numarasına ödeme yaparak, vekâlet işlemleri için Ülkü Ocakları ile iletişime geçmeyi unutmayın.

İletişim Bilgileri ve Daha Fazlası

Daha fazla bilgi ve detaylı bilgilendirme için Ülkü Ocakları'nın resmi iletişim kanallarını ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kampanya ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi doğrudan Ülkü Ocakları'na ileterek destek alabilirsiniz.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

Telefon: 0545 176 7515 / 0545 173 8515

Web: [ulkuocaklari.org.tr](http://ulkuocaklari.org.tr)

Sosyal Medya: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube

Kurban bağışlarınızla iyiliği ve yardımlaşmayı büyütmek için Ülkü Ocakları'nın bu anlamlı kampanyasına katılabilirsiniz.