İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk antrenmanına çıktı

Pendikspor'un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

İbrahim Üzülmez, Pendikspor ile ilk antrenmanına çıktı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Pendikspor’un yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Pendikspor, Teknik Direktör Ivo Vieira ile yolları ayrıldıktan sonra takımın başına İbrahim Üzülmez’i getirmişti. Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Konyaspor ile oynayacak olan Pendikspor, hazırlıklarını yeni teknik direktörü Üzülmez ile sürdürdü. Antrenman öncesi futbolcularla kısa bir toplantı yapan İbrahim Üzülmez, ardından oyunculara Konyaspor maçının taktiğini çalıştırdı.

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