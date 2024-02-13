İlimtepe 1. Sokak konfora kavuştu

Körfez’de İlimtepe Mahallesi 1. Sokak’ta asfalt, 118. Sokak’ta ise kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Körfez’de hava şartları ve yoğun kullanıma bağlı olarak yıpranan yollara anında müdahale ediliyor. Körfez Belediyesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmalar kapsamında son olarak İlimtepe Mahallesi 1. Sokak’ta asfalt, 118. Sokak’ta ise kaldırım düzenleme çalışması gerçekleştirildi. Yürütülen çalışma kapsamında 450 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olan yolda ilk olarak bin 500 ton PMT serimi yapıldı, ardından ise bin ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. İlimtepe Mahallesi’nde sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra, 118. Sokak’ta ise kaldırımlar yeni görünümüne kavuşturuldu.