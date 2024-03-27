ING'den emeklilere 15 bin TL'ye varan nakit promosyon fırsatı

ING Türkiye, emeklilere yönelik koşulsuz nakit promosyon tutarını yükseltti. Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre 15 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanıyor.

ING Türkiye, emeklilere yönelik koşulsuz nakit promosyon tutarını yükseltti. Bankadan yapılan açıklamaya göre emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 12 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edebiliyor. Maaşını ilk defa ING’ye taşıyanlar, vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak toplamda 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor. Emekliler, ING Mobil’de yer alan Cebimdeki Danışman sayesinde görüntülü görüşme ile danışmanlara uzaktan bağlanarak, e-Devlet Kapısı üzerinden veya ING şubelerine gelerek emekli maaşlarını taşıyabiliyor. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da emekli maaş promosyonundan faydalanabiliyor.

15 bin TL’ ye kadar nakit promosyon imkanı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 12 bin TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyonundan 28 Mart 2024-30 Nisan 2024 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca ING’den alma taahhüdü veren, mevcut ve yeni müşteriler yararlanabiliyor. Emekli maaşını ING’den almaya başlayanlar, 1 aylık toplam gelir tutarları, 10 bin TL’ye kadar ise 5 bin TL, 10 bin TL- 15 bin TL arası ise 8 bin TL, 15 bin veya 20 bin TL arası ise 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri ise 12 bin TL ek koşulsuz nakit promosyon almaya hak kazanıyor. Ayrıca, 28 Mart 2024-30 Nisan 2024 tarihleri arasında ING Türkiye’den ilk kez emekli maaşını alacak olan ve bu tarihler arasında ilk kez nakit promosyonu vadesiz hesaplarına yatan emekli maaş müşterileri, 3 adet ve üzerinde verecekleri her otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda da en fazla 3 bin TL ek nakit promosyon kazanabildiği belirtildi.