İran'ın dron saldırısının ardından THY'nin uçakları İstanbul'a dönüyor
İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları'nın uçağı havadan geri döndü. İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.
İran’ın İsrail’e İHA saldırısı başlatmasının ardından Tahran Hava Sahası tüm ticari uçuşlara kapatılması nedeniyle Türk Hava Yolları’nın uçağı havadan geri döndü. İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.
İran’ın İsrail’e dron saldırısı başlatmasını ardından Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Tahran seferini yapan uçağı İstanbul Havalimanı’na geri döndü. THY uçağı saat 00.20 sıralarında İstanbul’a geri döndü.
Türk Hava Yolları’nın İstanbul-Meşet, İstanbul-İsfahan ve İstanbul-Şiraz uçuşlarını yapan uçakları ise havada tur atarak geri dönüş için kararı bekliyor.