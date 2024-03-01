İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor

İstanbul Boğazı'nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de düştü.

İstanbul Boğazı'nda sis etkili oluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

İstanbul Boğazı’nda gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de düştü.

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan sis sabah saatlerinde özellikle boğaz ve çevresinde etkili oldu. Avrupa yakasından çekilen görüntülerde boğazın diğer yakası görünmezken, sis nedeniyle bazı yerlerde görüş mesafesi de zaman zaman düştü.

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