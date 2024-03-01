Resim sanatçısı Serkan Bayer'in 'Anadolu Çağdaş' temalı eserleri sanatseverler ile buluştu

Ünlü resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer’in Anadolu Çağdaş kavramına hayat veren eserleri Beyoğlu’nda açılan sergide sanatseverler ile buluştu. İlk etapta İstanbul’da açılan serginin ardından sırasıyla KKTC, Floransa ve Stuttgart’ta olmak üzere 4 ayaklı bir şekilde planlanan sergide sanatçı Serkan Bayer’in bulup geliştirdiği ve teorik altyapısını oluşturduğu Anadolu Çağdaş Sanatı kavramıyla oluşturulmuş yapıtlar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ünlü resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer ilk olarak 2021 yılında Kadıköy’de bulunan atölyesinin kapılarını sanatseverlere açıp Anadolu Çağdaş kavramı ile ortaya çıkardığı eserlerini sergilemişti. Sanatçı Bayer tarafından bulunan ve geliştirilen Anadolu Çağdaş Sanatı temalı eserler Beyoğlu’nda bulunan bir sanat galerisinde tekrar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yaklaşık 20 eserden oluşan sergiye ilgi yoğundu. Yaklaşık 20 gün boyunca Beyoğlu’nda sergilenecek olan eserlerin daha sonra KKTC, Floransa ve Stuttgart olmak üzere 3 ülkede daha sanatseverlere sunulacağı öğrenildi.

Beyoğlu’nda açtığı sergide eserlerini sanatseverlere sunan ünlü resim ve heykel sanatçısı Serkan Bayer, “Bu resimlerin bir özelliği var, bunların hepsi 5 katmanlı. Yani Leonardo Da Vinci’nin 2 katmanı üzerine çalışılmış 3 katman daha var. Ben bunu çalıştım ve bu aşamaya getirdim. Sergi açacak adede ulaşınca da artık sergiyi açayım dedim. Aslında bu sergiyi geçen sene açmam gerekiyordu ama bayağı bir rahatsızlık geçirdim. Çift salonda toplam 20 eser var. Burası 5 zamanlı eserlerin bulunduğu salon” dedi.

Eserlerin özelliğinin gün içinde sürekli değişmesi olduğunu belirten Bayer, “Güneşin ışık açısına göre gün içerisinde sürekli olarak değişiyorlar, eserlerin özelliği bu. Sevgili Can Atilla eserlere ses tasarladı. Küratörleri ise Uğur Bekdemir ile KKTC ODTÜ yerleşkesi rektörü Cumali Sabah. Serginin art dealerı da Gülin Turgut. Yurtdışında da bu kadro ile devam edeceğiz. Bu yolculuk başladı, uzun bir süre Türkiye’de sergi açamayacağım çünkü bu rota çok uzun bir rota. Sayın Ersin Tatar’ın katılımıyla Kıbrıs Lefkoşa, ardından İtalya var sonra da Almanya var. Bu 10 sene sürer. Tüm katılımcılara teşekkür ederim, çok koleksiyoner ağırladık. Bundan sonra azim, savaş ve çalışmayla Anadolu Çağdaş’ı gerek bir tavır gerek bir akım gerek bir bakış açısı şeklinde Türk sanatı olarak tüm dünyaya götürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Çağdaş sergisinin art dealerı Gülin Turgut, “Olağanüstü bir sanatçının çok sıradışı eserlerini göreceğiniz bir sergi bu. Leonardo DaVinci eserlerinde 2 kat çalışırken Serkan Bey bu yaptığı çalışmalarda 5 kat çalıştı. Bu sergi 24 saat boyunca gözlemlenebilecek ve bir resimden 4 farklı şekil çıkabilecek sıradışı bir sergi diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Erden Aktoğu ise, “Çok özel bir sanatçının özel çalışmaları bunlar. Sanat o sanatı gören, bilen ve anlayana çok şey ifade eder. Doğrusunu söylemek gerekirse çağımızda yapılan belki de en farklı resim çalışmalarından biri. Zaten şu anda nesnenin ilk ve tek örneği. Sanıyorum ki bu çalışma dünyada da farklı bir odak oluşturacak. Biz bu sergiyi 4 ayaklı olarak öngördük ama Almanya etabından sonra bu sayı artabilir. Sanata her zaman olduğu gibi değer veren sevgili İHA’ya da kucak dolusu sevgiler gönderiyorum” ifadelerini kullandı.