İstanbul'da akıl almaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı

Beşiktaş'ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.

İstanbul'da akıl almaz kaza kamerada: Kamyondan kopan tekerlek öğrenciye çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş’ta yokuştan inen hafriyat kamyonunun tekerleği yerinden çıkıp yoldan geçen öğrencilerin arasına daldı. Akıl almaz kaza kameralara yansırken, çarpma sonucu bir öğrenci yaralandı, 3 otomobilde de maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Beşiktaş Abbasağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafriyat kamyonunun kullanan F.B.’nin kamyonunun arka tekerleği yerinden çıkarak yolda yürüyen 7 öğrencinin arasına daldı. Çarpma sonucu 15 yaşındaki bir kız öğrenci hafif şekilde yaralandı. Yuvarlanmaya devam eden tekerlek 3 otomobile daha çarparak durdu. Kaza sonucu kız öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şoför ise işlemleri için emniyete götürüldü. Akıl almaz kaza ise kameralara yansıdı.

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