Balcıoğlu 'İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu'

Silivri Belediye Başkan Aday Adayı Bora Balcıoğlu, dün yoğun bir katılımla ilçe başkanlığında belediye başkan aday adaylığı için müraacatını yaptı. Dosyasını İlçe Başkanı İbrahim Kömür'e sunmadan önce bir konuşma yapan Balcıoğlu, şu ifadeleri kullandı;

"Heyecanlıyım ama daha kararlı, daha tecrübeliyim. Siyasette 15 yıldan fazladır görev aldık, tecrübe kazandık. Hala ilk günkü gibi heyecanlıyım. Silivri'mizin 35 mahallesinden gelen çok kıymetli hemşerilerime, CHP'de görev almış herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Silivri'de hizmet yapmış, hakkın rahmetine kavuşmuş başkanlarımızı rahmetle anıyorum, hayatta olanlara sevgi ve saygımı yolluyorum. En büyük destekçilerim yanımda, kıymetli eşim, iki tane evladım. Annem başta olmak üzere tüm aileme çok teşekkür ediyorum. Atatürk'ün yoluna beraber yürüdüğümüz, büyük Cumhuriyet Halk Partisi ailem, sizlere beni yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Ben Silivri'de doğdum, büyüdüm. Yuvamı burada kurdum. Allah nasip ederse, evlatlarımı da Silivri'de büyütüp, vatana millete kazandıracağız. Hepimizin olduğu gibi bizimde acı günümüz, tatlı günümüz bu şehirde geçti. Ben bu şehre bir vefa borcumuzun olduğunu düşünüyorum.

2019 yılında yarım kalan şarkımızı hep birlikte söylemek için, evlatlarımıza daha güzel daha yaşanabilir bir Silivri bırakmak için Silivri Belediye Başkan Adaylığına talip olduğumu büyük bir mutlulukla paylaşıyorum. Bu hedef doğrultusunda güçlü ama demokratik, aktif ama denetlenebilir, cesur ama şeffaf bir liderlik anlayışının altını çiziyorum. Tüm Silivri hemşerilerimizin eşit hizmet aldığı, doğa ile bütünleşen, sanatsal faaliyetlerinin olduğu güvenli ve huzurlu, deniziyle, tarımıyla, turizmiyle üniversiteleriyle ülkemizde inci gibi parlayacak, bereketli bir Silivri inşaa etmek için taş üstüne taş koyandan Allah razı olsun diyerek, yıkmak için değil, daha iyisini yapmak için adayım.

Her kesimden, siyasi görüşü ne olursa olsun Silivrili hemşerilerimize samimiyetle dokunan, hiç bir zaman ayrıştırıcı tavrı takınmadan, aradığınızda ulaşabileceğiniz, her bir temsilcisi Silivri halkının ve şehrin çıkarları için cesurca mücadele edebilecek, şeffaf ve denetlenebilir belediyecilik anlayışını düstur edinmiş ve en önemlisi Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne ayyıldızlı bayrağımıza, İstiklal Marşımıza, ezan sesimize ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine layık, gönülden bağlı bir belediye yönetimi oluşturmak için başkanlığa adayım. Birbirimizle barışacağız, birlikte büyüyeceğiz. Umudum var göreceksiniz, güzel günlere uyanacağız. İstanbul'da İmamoğlu, Silivri'de Balcıoğlu."