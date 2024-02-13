İstanbul'da kemerli yol verme kavgası

Kağıthane Çağlayan'da motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme kavgasında ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan araç sürücüsü önce motosikleti tekmeledi ardından da pantolonundan çıkardığı kemerle motosiklet sürücüsüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da kemerli yol verme kavgası
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kağıthane Çağlayan’da motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme kavgasında ortalık karıştı. Sinirlerine hakim olamayan araç sürücüsü önce motosikleti tekmeledi ardından da pantolonundan çıkardığı kemerle motosiklet sürücüsüne saldırdı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken, yaşananlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir motosikletli ve araç sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma başladı. Sözlü tartışmada seslerin yükselmesiyle birlikte taraflar birbirlerinin üstüne yürüdü. O esnada araç sürücüsü yerde bulunan motosikleti tekmelemeye başladı.

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Tekme atıp kemerle saldırdı

Ardından pantolonundan çıkardığı kemerle tartıştığı sürücüye saldırdı. Çevredeki vatandaşların da müdahalesiyle araç sürücüsü güçlükle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.