İstanbul'da pos cihazı üzerinden kara para aklayan şebeke çökertildi: 10 gözaltı

İstanbul’un Fatih ilçesinde iki iş yerinde pos cihazları üzerinden kara para aklamakla suçlanan aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 10 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, uzun süre devam eden teknik ve fiziki takiple bir soruşturmanın ardından çok geniş ilişkiler ağına sahip uluslararası bir kara para aklama şebekesini tespit etti. Bazı kişilerce kara para aklandığı, yurt dışına pos cihazları ile para çıkışı yapıldığı şüphesi üzerine inceleme başlatan polis, ardından Fatih’teki bir iş hanını yakın takibe aldı. Yapılan takibin devamında biri suçüstü olmak üzere iki iş yerine 22 Ocak’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda aralarında yabancı uyruklu kişilerin de yer aldığı 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 116 bin 97 dolar ve 80 bin 665 TL para ile 43’ü Türkiye’ye, 17’si başka ülkelere ait 60 pos cihazı, bin 515 yabancı ülke bankalarına ait, yabancı uyruklu şahıslar adına düzenlenmiş banka veya kredi kartı, 17 para sayma makinesi ve hesaplarla ilgili çok sayıda evrak ele geçirildi.

Yakalanan 10 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polisteki sorgularının ardından zanlıların 2’si sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, geri kalan 8 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 8 şüpheliden 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. Öte yandan operasyona ilişkin görüntüler paylaşıldı, ele geçirilen malzemeler ise emniyette sergilendi.