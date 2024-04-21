İstanbul'dan Uludağ görüldü

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi'nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul'dan Bursa'da bulunan Uludağ görüldü.

İstanbul'dan Uludağ görüldü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, hava kalitesinin iyi seviyeye gelmesiyle birlikte İstanbul’dan Bursa’da bulunan Uludağ görüldü.

İstanbul Hava Kalitesi İzleme Merkezi’nin verilerine göre, Kartal’da hava kalitesinin iyi seviyeye geldiği kaydedildi. Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Bursa’da bulunan Uludağ Kartal’dan görüldü.

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3 şehir tek karede

Hava kirliliğinin azalmasıyla birlikte İstanbul Kartal, Yalova ve Bursa aynı karede görüntülendi.